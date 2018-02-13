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Поліція Києва оголосила про підозру жінці, яка порізала ножем свого чоловіка

13.02.2018 14:50

Під час сварки киянка вдарила кухонним ножем у чоловіка груди. Чоловіка госпіталізували, а підозрювану доставили до відділку поліції.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію 32-річного чоловіка із ножовими пораненням грудної клітини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Картинки по запросу порезала мужа

Правоохоронці оглянули помешкання, опитали сусідів та дружину потерпілого. Вона розповіла, що посварилась із чоловіком, який часто приходив додому напідпитку та кричав на дітей. Під час словесного конфлікту киянка схопила ножа та вдарила ним чоловіка у груди.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Враховуючи, що підозрювана - багатодітна матір, її відпустили додому під особисте зобов’язання. У подальшому буде вирішуватися питання про доцільність перебування дітей у сім’ї.

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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