В Буче задержали пьяного водителя, по персональным данным «похожего» на райвоенкома

В Буче Киевской области патрульные полицейские задержали водителя, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. По информации правоохранителей, он имеет такие же персональные данные как и военный комиссар Бородянского районного военного комиссариата Киевской области.

Инцидент произошел 12 февраля. Сейчас назначена служебная проверка.

"В случае подтверждения информации виновный офицер в должности не останется. Занимая должность военного комиссара, офицер должен быть образцом для других...", - говорится в сообщении. // 112.ua