В Буче задержали пьяного водителя, по персональным данным «похожего» на райвоенкома

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Сейчас назначена служебная проверка
В Буче Киевской области патрульные полицейские задержали водителя, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. По информации правоохранителей, он имеет такие же персональные данные как и военный комиссар Бородянского районного военного комиссариата Киевской области.
Инцидент произошел 12 февраля. Сейчас назначена служебная проверка.
"В случае подтверждения информации виновный офицер в должности не останется. Занимая должность военного комиссара, офицер должен быть образцом для других...", - говорится в сообщении. // 112.ua
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