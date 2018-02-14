Скільки та які авто 2017 року випуску зареєстрували у 2017 році в Україні

Більше 4 мільйонів громадян щороку приходять до сервісних центрів МВС за послугами: скласти екзамени на право керування транспортним засобом, замінити водійське посвідчення, отримати довідку про відсутність судимості тощо. Однією з найпопулярніших послуг є реєстрація та перереєстрація транспортного засобу: в 2017 році було виконано 1 287 836 реєстраційних операцій.

Сервісні центри МВС систематизували дані за 2017 рік щодо характеристик зареєстрованих авто 2017 року випуску і розповіли, які марки, моделі, типи палива та кольори були найпопулярнішими серед громадян.

Найбільша кількість авто 2017 року випуску була зареєстрована в місті Київ – 23 214 авто, що становить 36% від загальної кількості зареєстрованих. Наступні області з найбільшою кількістю нових авто (за зменшенням): Харківська (5445 – 8%), Дніпропетровська (4856 – 8%), Одеська (3927 – 6%), Київська (3725 – 6%), Львівська (2951 – 5%), Запорізька (2487 – 4%).

Серед типів палива українці незначну перевагу надають бензину: він використовується в 52% нових авто. Дизельне паливо використовується в 43% нових авто, газ – лише у 5%. Минулого року не було зареєстровано жодного автомобіля 2017 року випуску з електродвигуном.

Перелік найпопулярніших марок авто серед українців очолює Renault, переваги надають моделям Renault Duster та Renault Logan. Наступною є Toyota, зокрема моделі Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV 4 та Toyota Corolla. Третє місце посідає Skoda: серед авто цієї марки популярністю користується Skoda Octavia. Наступні місця в рейтингу відповідно займають KIA, Volkswagen, Nissan, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Suzuki та інші.

Найпопулярнішим кольором нових автівок 2017 року виявився білий (22 461 авто – 35% від загальної кількості нових машин). Наступними за популярністю є сірий (15 606 – 24%), чорний (9067 – 14%), коричневий (5251 – 8%), синій (5081 – 8%), червоний (3732 – 6%) кольори.

Найближчим часом сервісні центри МВС продовжать оприлюднювати щодо реєстраційний операцій. За консультаціями з приводу послуг можна звертатися за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційній сторінці в Фейсбук. За новинами сервісних центрів МВС слідкуйте на сайті Головного сервісного центру МВС.