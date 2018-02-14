В Одесской области из свежей могилы с покойным уголовник выкрал золото

В Одесской области в январе неизвестный разрыл могилу на кладбище в Шабо и похитил золотые украшения. Полицейские сумели найти злоумышленника, которым оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. У него изъяли похищенные вещи и он признался в содеянном.

Злоумышленику сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в января 2018 года на кладбище в селе Шабо Белгород-Днестровского района неизвестный повредил могилу.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. // Сегодня