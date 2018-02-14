Еще один задержанный на админгранице с Крымом дезертир приговорен к 14 годам тюрьмы

Подольский районный суд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего украинского военнослужащего Максима Одинцова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Во время судебного заседания эск-военный свою вину в инкриминируемых ему преступлениях отказался признавать.

Защита осужденного собирается обжаловать решение суда первой инстанции.

Отметим, что Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы российского военнослужащего Александра Баранова.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 ("Дезертирство") УК Украины, ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") УК Украины.

Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

20 ноября 2016 года сотрудники СБУ задержали их на административной границе с Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.). Суд принял решение об их аресте на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил. // 112.ua