На Харьковщине угарный газ убил двух взрослых и двух малолетних детей

В Харьковской области погибли четыре человека. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла 13 февраля в городе Змиев.

"В частном домовладении на ул. Левковской были обнаружены тела двух взрослых и двух детей в возрасте двух и восьми лет. Возгорание на месте происшествия не было обнаружено", – рассказали спасатели.

Предполагаемая причина гибели – отравление угарным газом от отопительного котла. // Сегодня