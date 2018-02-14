На Харьковщине угарный газ убил двух взрослых и двух малолетних детей

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Трагедия произошла в одном из частных домов Змиева
В Харьковской области погибли четыре человека. Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ведомства, трагедия произошла 13 февраля в городе Змиев.
"В частном домовладении на ул. Левковской были обнаружены тела двух взрослых и двух детей в возрасте двух и восьми лет. Возгорание на месте происшествия не было обнаружено", – рассказали спасатели.
Предполагаемая причина гибели – отравление угарным газом от отопительного котла. // Сегодня
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...