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В Польше украинца задержали на краденом авто за 1,5 млн. грн.

13.02.2018 17:55

В Польше пограничники остановили украинца за рулем краденого автомобиля BMW 420d Gran Coupe 2016 года выпуска в пункте пропуска Будомеж-Грушев

Об этом сообщает пресс-служба Бещадского отдела пограничной службы Польши.

Картинки по запросу задержание

34-летний гражданин Украины приехал на автомобиле BMW в пункт пропуска Будомеж 13 февраля. Он собирался въехать в Украину.

Во время проверки автомобиля и документов на него пограничники выяснили, что BMW был похищен в Нидерландах две недели назад. С тех пор машину искали через Интерпол.

Пограничники сообщают, что стоимость авто составляет 180 тыс. злотых (более 1,5 млн грн).

Это самый дорогой автомобиль, который изъяли пограничники Бещадского отдела пограничной службы в 2018 году. Всего с начала года пограничники только этого отдела изъяли 13 краденых авто общей стоимостью 600 тыс. злотых. // Realist

 

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