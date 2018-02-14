Геймер убил товарища по игре, его брата и мать, чтобы «прокачать» свой компьютер

Жертвами преступника стали молодой мужчина, его мать и младший брат. По версии следователей, с ними расправился товарищ погибшего старшего брата, с которым он играл в популярную игру Dota. Злоумышленнику понадобились комплектующие, чтобы сделать свой компьютер более мощным

Полиция Казахстана расследует жестокое тройное убийство, совершенное в Чимкенте. Там жертвами преступника стали молодой мужчина, его мать и младший брат. По версии следователей, с ними расправился товарищ погибшего старшего брата, с которым он играл в популярную игру Dota. Злоумышленнику понадобились комплектующие, чтобы сделать свой компьютер более мощным.

Подозреваемый в убийстве был схвачен на железнодорожном вокзале Тараза, сообщает TVK со ссылкой на свои источники.

Расследование началось после того, как в Абайском районе Чимкента в частном доме на улице Жаркымбекова были найдены вечером 8 февраля тела хозяйки жилья 1965 года рождения и двух ее сыновей в возрасте 22 и 13 лет.

Установлено, что подозреваемый был знаком со старшим сыном погибшей женщины. Молодые люди вместе играли в Dota.

Со слов задержанного, недавно он вместе с товарищем ходил в магазин, где тот купил дорогой и "навороченный" компьютерный микропроцессор. Приятель страстно захотел обладать этим "железом", а потому решил проникнуть в дом друга и похитить процессор.

Некоторое время злоумышленник следил за жилищем своего товарища, а потом, выбрав удачный, по его мнению, момент, перелез через ворота и вошел в дом. Однако в жилище, как оказалось, находилась мать геймера. Незваный гость убил ее кастетом.

В это время домой вернулся старший сын потерпевшей. Напарник по компьютерной игре убил его ножкой от стола. Вскоре из школы вернулся 13-летний мальчик, которого злоумышленник задушил.

Установить личность предполагаемого убийцы помогли записи камер наблюдения и показания свидетелей, которые видели подозреваемого, когда он следил за домом потерпевших.

27-летний подозреваемый до недавнего времени жил в Чимкенте, но потом переехал в Тараз. // NEWSru.com

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