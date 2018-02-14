Екс-прокурора Суса взяли під варту без права на заставу

Екс-заступника керівника департаменту з особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса взяли під варту без можливості внесення застави.

Про це йдеться в ухвалі Солом’янського суду Києва, повідомили Громадському в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Із липня минулого року Дмитро Сус перебував під домашнім арештом, але в січні суд змінив йому запобіжний захід на заставу в розмірі 1,76 мільйонів гривень. Оскільки Сус не вніс ці гроші як заставу, то судді вирішили змінити йому запобіжний захід на тримання під вартою.

Дмитра Суса підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також декларуванні недостовірних даних. 25 липня його затримали в аеропорту «Бориспіль» і з 27 липня взяли під домашній арешт на два місяці.

За версією слідства, Сус нібито привласнював вилучені при обшуках кошти, а також продавав вилучені матеріальні цінності — наприклад, перепродав гральні автомати та відеореєстратор.

У серпні 2016-го прокурор Сус заявив про викрадення бабусиного Audi Q7.

Дмитро Сус не працює в органах прокуратури з квітня 2017 року, коли його звільнили за систематичне порушення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», правил прокурорської етики та дії, що ганьблять звання прокурора.

Також Сус був фігурантом конфлікту між Генеральною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро.