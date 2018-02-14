В НАБУ заподозрили мэра Одессы Труханова и еще 6 одесских чиновников в присвоении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 6 должностных лиц горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"13 февраля 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Одесскому городскому голове о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 (присвоение или растрата средств или имущества) Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который и подписал указанный процессуальный документ. Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета. Процессуальное действие совершено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины (поскольку место нахождения указанных лиц в настоящее время не установлено) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета Одессы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.

Кроме того, сегодня в ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны еще трое человек (одно должностное лицо мэрии Одессы и двое физических лиц-руководителей компании).

Еще одному лицу - оценщик - сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191 (присвоят, ст. 365-2 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отметили, что решения о проведении обысков в упомянутых должностных лиц детективы НАБУ получили еще 18-19 декабря 2017 года. Однако уже 19-20 декабря 2017 трое должностных лиц мэрии выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия. В начале января 2018 года за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовета.

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Полученные от городских властей средства, фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку легализации и добились наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

В октябре-декабре 2017 года один из действующих депутатов Одесского областного совета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца упомянутого здания, вместе с еще одним лицом предложили сотруднику Национального бюро неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. в обмен на снятие ареста со счетов компании. Депутату и его сообщнику 12 января 2018 года Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").