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Направлено в суд дело двоих украинцев, которые планировали теракт в Мариуполе по заказу «ДНР»

14.02.2018 11:55

Диверсанты планировали запугать людей и дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и районе АТО

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Украины, которые по заказу спецслужб террористической организации "ДНР" планировали совершить теракт в Мариуполе. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области на своей странице в Facebook.

Суд рассмотрит дело 2 украинцев, которые планировали теракт в Мариуполе

Фото: прокуратура Донецкой области 

Во время досудебного расследования установлено, что двое жителей Покровска Донецкой области в возрасте 26 и 34 года получили от представителей так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" задание по подготовке теракта в Мариуполе. За это им обещали заплатить 5 тыс. долл.

Обвиняемые приехали в Мариуполь, где на съемных квартирах тщательно готовились к совершению террористического акта, в частности сделали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство на основе двух противопехотных мин осколочного направленного действия МОН-50 с зарядом взрывчатого вещества по 700 г в каждой, с дальностью полета убойных осколков до 80 м, и каждая из которых имеет 485 поражающих осколочных элементов.

Злоумышленники задержаны 9 октября 2017 года на месте совершения преступления — при попытке перенести самодельное взрывное устройство на прилегающую к железнодорожному вокзалу территорию Мариуполя, где потом использовать его по назначению.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт. Сейчас мужчины находятся под стражей, где и будут ожидать приговор.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за преступления по фактам приготовления к совершению террористического акта, незаконного обращения с боевыми припасами и взрывными устройствами, незаконного изготовления взрывных устройств. // 112.ua

 

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