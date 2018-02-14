Направлено в суд дело двоих украинцев, которые планировали теракт в Мариуполе по заказу «ДНР»

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Диверсанты планировали запугать людей и дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и районе АТО
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Украины, которые по заказу спецслужб террористической организации "ДНР" планировали совершить теракт в Мариуполе. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области на своей странице в Facebook.
Фото: прокуратура Донецкой области
Во время досудебного расследования установлено, что двое жителей Покровска Донецкой области в возрасте 26 и 34 года получили от представителей так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" задание по подготовке теракта в Мариуполе. За это им обещали заплатить 5 тыс. долл.
Обвиняемые приехали в Мариуполь, где на съемных квартирах тщательно готовились к совершению террористического акта, в частности сделали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство на основе двух противопехотных мин осколочного направленного действия МОН-50 с зарядом взрывчатого вещества по 700 г в каждой, с дальностью полета убойных осколков до 80 м, и каждая из которых имеет 485 поражающих осколочных элементов.
Злоумышленники задержаны 9 октября 2017 года на месте совершения преступления — при попытке перенести самодельное взрывное устройство на прилегающую к железнодорожному вокзалу территорию Мариуполя, где потом использовать его по назначению.
Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт. Сейчас мужчины находятся под стражей, где и будут ожидать приговор.
Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за преступления по фактам приготовления к совершению террористического акта, незаконного обращения с боевыми припасами и взрывными устройствами, незаконного изготовления взрывных устройств. // 112.ua
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