Педофила на Киевщине посадили на 8 лет за растление 4 детей

В Киевской области мужчину, который развращал 4-х малолетних детей, суд приговорил к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что 41-летний мужчина, житель одного из поселков Киевской области, находясь по месту своего жительства, совершил развратные действия в отношении 6-летней малолетней девочки. Кроме того, злоумышленник, находясь в гостях своих знакомых, с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил развратные действия с тремя малолетними детьми», — рассказали в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего лица) Уголовного кодекса. Злоумышленник проведет за решеткой 8 лет. // Realist