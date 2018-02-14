Банда рецидивистов во главе с полицейским обложила данью медцентр в Питере

Частная клиника МИРТ в течение года ежемесячно платила офицеру транспортной полиции Артему Шовкоплясу и его подельникам по 70–100 тысяч рублей в обмен на покровительство.

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге ликвидировали преступную группировку, которая вымогала у частной медицинской клиники, специализирующейся на лечении холодом, по 70–100 тысяч рублей в месяц в обмен на покровительство, сообщает «Коммерсантъ». Банду уголовников-рецидивистов возглавлял 29-летний капитан транспортной полиции Артем Шовкопляс.

Операция прошла 12 февраля. Первым был задержан курьер, который под видом таксиста приехал в частный медицинский центр МИРТ, чтобы забрать ежемесячную взятку, которую работники центра платили бандитам. После этого силовики доставили в Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР лидера банды Шовкопляса и его подельников Комарова и Школьного, ранее неоднократно судимых за кражи, грабежи и разбои. Еще двоих участников банды, спортсменов-борцов, осуществлявших силовую поддержку деятельности банды, объявили в розыск.

Как установило следствие, вымогатели взяли медицинский центр под контроль около года назад. Тогда возникла спорная ситуация, связанная с обслуживанием знакомой Шовкопляса, которая оказалась недовольна результатами лечения. Капитан транспортной полиции решил заступиться за даму и попутно улучшить свое материальное положение. Он предложил руководству клиники платить ему в обмен на покровительство и избежание проблем с полицией. С декабря 2016 года медики передавали бандитам достаточно серьезные для небольшой фирмы суммы.

Спустя год руководство МИРТ обратилось в правоохранительные органы с заявлением о поборах. Второй отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбудил в отношении Шовкопляса и его подручных уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2016 года сообщники полицейского встретились с руководством медцентра, представились оперативниками МВД и потребовали расторгнуть со знакомой Шовкопляса договор на оказание услуг, а также предложили оказывать общее покровительство в обмен на ежемесячное вознаграждение.

Суд изберет меру пресечения для задержанных 14 февраля, заявили в СКР. В транспортной полиции сообщили, что по результатам внутренней проверки Шовкопляс будет уволен, а его руководство понесет наказание. // Преступная Россия