Брат накачал близнеца наркотиками и оставил его в тюрьме вместо себя

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В Перу преступник сбежал из тюрьмы и оставил вместо себя брата-близнеца
Александр Дельгадо отбывал 16 лет заключения в тюрьме на севере Лимы за сексуальное насилие над детьми и ограбление, передает RTVI .
В январе прошлого года его в тюрьме навестил брат-близнец Джанкарло. Александр накачал его наркотиками, переоделся в одежду брата и вышел из тюрьмы. Подмену обнаружили, когда у Джанкарло взяли отпечатки пальцев.
Александра Дельгадо задержали 12 февраля в порту города Кальяо (14 км от Лимы) после того, как министерство внутренних дел Перу объявило награду за его поимку.
За то время что Александр был в бегах, его брата обвинили в пособничестве. Однако позже Джанкарло отпустили.
В интервью местным СМИ Александр Дельгадо сказал, что сбежал, потому что очень хотел повидаться со своей мамой.
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