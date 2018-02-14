Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Брат накачал близнеца наркотиками и оставил его в тюрьме вместо себя

14.02.2018 12:35

В Перу преступник сбежал из тюрьмы и оставил вместо себя брата-близнеца

Александр Дельгадо отбывал 16 лет заключения в тюрьме на севере Лимы за сексуальное насилие над детьми и ограбление, передает RTVI .

В январе прошлого года его в тюрьме навестил брат-близнец Джанкарло. Александр накачал его наркотиками, переоделся в одежду брата и вышел из тюрьмы. Подмену обнаружили, когда у Джанкарло взяли отпечатки пальцев.

Александра Дельгадо задержали 12 февраля в порту города Кальяо (14 км от Лимы) после того, как министерство внутренних дел Перу объявило награду за его поимку.

За то время что Александр был в бегах, его брата обвинили в пособничестве. Однако позже Джанкарло отпустили.

В интервью местным СМИ Александр Дельгадо сказал, что сбежал, потому что очень хотел повидаться со своей мамой.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...