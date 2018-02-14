Брат накачал близнеца наркотиками и оставил его в тюрьме вместо себя

В Перу преступник сбежал из тюрьмы и оставил вместо себя брата-близнеца

Александр Дельгадо отбывал 16 лет заключения в тюрьме на севере Лимы за сексуальное насилие над детьми и ограбление, передает RTVI .

В январе прошлого года его в тюрьме навестил брат-близнец Джанкарло. Александр накачал его наркотиками, переоделся в одежду брата и вышел из тюрьмы. Подмену обнаружили, когда у Джанкарло взяли отпечатки пальцев.

Александра Дельгадо задержали 12 февраля в порту города Кальяо (14 км от Лимы) после того, как министерство внутренних дел Перу объявило награду за его поимку.

За то время что Александр был в бегах, его брата обвинили в пособничестве. Однако позже Джанкарло отпустили.

В интервью местным СМИ Александр Дельгадо сказал, что сбежал, потому что очень хотел повидаться со своей мамой.