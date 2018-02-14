Экс-депутат Госдумы рассказал о $1 миллиарде, полученном Януковичем за отказ от ассоциации с ЕС

Экс-депутат Госдумы РФ добавил, что через определенные схемы сын Януковича Александр получил возможность обогатиться на фондовом рынке посредством этой сделки с облигациями.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что приобретение Россией украинских государственных облигаций была схемой по подкупу семьи экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, чтобы он отказался от подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пономарев заявил во время допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича.

В частности, он заявил, что через схему покупки Россией украинских государственных облигаций именно Янукович и его семья получили выгоду в 1 млрд долл. и это был прямой подкуп, поскольку была поставлена задача напрямую подкупить семью Януковича.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк перебил Пономарева и заявил, что бывший российский депутат обманывает, поскольку деньги за облигации получила Украина как государство, а не Янукович.

На это экс-депутат Госдумы ответил: «Я вам подарю учебник экономики, там все об этом написано».

Он добавил, что через определенные схемы сын Януковича Александр получил возможность обогатиться на фондовом рынке посредством этой сделки с облигациями.

«Это всё сделали для того, чтобы Янукович отказался от подписания ассоциации», - подчеркнул он.

Также Пономарев рассказал, что сначала в Кремле не планировали аннексировать Крым, а задействовать осетинский сценарий, при котором Крым провозглашает независимость, а Россия впоследствии признает эту независимость. Он пояснил, что так планировали, поскольку еще в 2004 году Конституционный суд РФ разъяснил, что в состав Российской Федерации не могут входить части других стран, а только страны в целом.

Однако, по словам российского политика, потом все же решили захватить полуостров путем аннексии.

Кроме того, он заявил, что письмо Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину сыграло ключевую роль в аннексии, так как это была попытка легитимизировать аннексию в России. Следствием письма экс-президента было обращение Путина в Совет Федерации с просьбой разрешить ему ввести российские войска на территорию Украины по просьбе Януковича.

Как сообщал УНИАН, Оболонский райсуд Киева по делу о госизмене Януковича уже допросил министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, экс-советника представителя Украины в ООН Дмитрия Кушнерука, бывшего помощника экс представителя Украины в Совбезе ООН Андрея Цимбалюка, бывшего главу совета министров АР Крым Анатолия Могилева, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, экс-министра обороны Игоря Тенюха, вице-адмирала Сергея Гайдука и других.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.