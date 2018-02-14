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В «Борисполе» задержали и заместителя мэра Одессы

14.02.2018 13:05

В аэропорту "Борисполь" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили в НАБУ.

 Павел Вугельман

По информации УП, он прибыл из Израиля.

Журналист Наталья Седлецкая в свою очередь сообщила, что он прилетел из Тель-Авива. По ее информации, пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить Вугельману подозрение.

По информации УП, до конца среды возможно возвращение и задержание еще одного фигурната дела. Он также скрывался за границей.

Ранее в среду был задержан мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как известно, 13 февраля источники УП сообщили, что НАБУ доставила в мэрию Одессы сообщения о подозрении мэру города Геннадию Труханову и четырем его подчиненным.

Позже в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении.

8 февраля одесскому городскому голове продлили неоплачиваемый отпуск до 11 февраля.

В целом Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Сначала мэр планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а потом неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он полетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Отсутствие Труханова связывали с активизацией работы Национального антикоррупционного бюро по "делу Краяна".

23 октября 2017 года сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакета с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписания мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупки помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

 

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