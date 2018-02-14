В парке Мелитополя грабители «охотились» на студентов

В городском парке произошла серия жестоких нападений на студентов

В Мелитополе, втором по численности городе Запорожской области, произошла серия избиений и грабежей студентов одном из городских парков.

Об этом сообщил начальник запорожской полиции Олег Золотоноша в своем Facebook.

Полицейский подчеркнул, что одному из студентов нанесли столь тяжкие травмы, что он находится в реанимации. Нападения происходили в парке по проспекту Богдана Хмельницкого.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двоих подозреваемых, ими оказались местные жители в возрасте 32 и 26 лет, оба ранее уже были судимы.

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Расследование продолжается. // Сегодня