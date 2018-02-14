В парке Мелитополя грабители «охотились» на студентов

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В городском парке произошла серия жестоких нападений на студентов
В Мелитополе, втором по численности городе Запорожской области, произошла серия избиений и грабежей студентов одном из городских парков.
Об этом сообщил начальник запорожской полиции Олег Золотоноша в своем Facebook.
Полицейский подчеркнул, что одному из студентов нанесли столь тяжкие травмы, что он находится в реанимации. Нападения происходили в парке по проспекту Богдана Хмельницкого.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двоих подозреваемых, ими оказались местные жители в возрасте 32 и 26 лет, оба ранее уже были судимы.
Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Расследование продолжается. // Сегодня
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