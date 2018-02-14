В Москве лжеиеняла лишил клиента 35,5 млн. рублей

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Московские полицейские ищут мошенника, похитившего крупную сумму денег у клиента обменного пункта. Потерпевший хотел поменять несколько десятков миллионов рублей.
Преступление было совершено 13 февраля на Лесной улице, сообщает "360" со ссылкой на ГУ МВД Москвы.
Потерпевший вместе со своим другом хотели совершить обмен рублей на доллары США. У них была крупная сумма - 35,5 миллиона рублей. Мужчина, заявивший впоследствии о хищении этих денег, созвонился с порекомендованным ему бизнесменом, который занимался обменом. Валютчик назначил потерпевшему встречу в 10:00 возле обменного пункта.
Потерпевший вручил валютчику деньги, но тот сказал, что в кассе нет такой суммы в рублях, а потому предложил переместиться в банк на Мясницкой улице и дождаться там завершения сделки. При этом злоумышленник, выдававший себя за менеджера "обменника", убедил доверчивого москвича оставить миллионы в обменном пункте.
По пути следования в банк валютчик рассказал клиенту, что сумма еще не собрана и необходимо подождать до 12:00, после чего предложил ему зайти в кафе "Шоколадница". Там сопровождающий добавил, что у него якобы разрядился телефон. Под этим предлогом он покинул помещение и скрылся. Исчезли и деньги, оставленные потерпевшим в обменном пункте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). // NEWSru.com
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