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У Києві затримали чергового грузинського «авторитета» (відео)

14.02.2018 13:51

Співробітники Служби безпеки України затримали у столиці грузинського кримінального авторитета, причетного до низки насильницьких злочинів.

Зловмисник на прізвисько «Папуна» протягом 2016-2017 років проживав у Києві, звідки координував діяльність організованого угруповання, що спеціалізувалось на силовому вирішенні питань, зокрема для встановлення контролю за незаконним видобутком бурштину на Рівненщині.

«Папуна»

Оперативники спецслужби затримали іноземця у червні минулого року, він був примусово повернутий до рідної країни із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

Співробітники СБ України встановили, що згодом кримінальний авторитет нелегально повернувся до нашої країни та продовжив протиправну діяльність. 

Правоохоронці повторно затримали зловмисника в Оболонському районі столиці та примусово повернули до Грузії. 

Прес-центр СБ України

 

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