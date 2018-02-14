На Львівщині СБУ викрила на хабарі посадовця міграційної служби

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Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі провідного спеціаліста Галицького відділу Державної міграційної служби України у Львівській області.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагала від громадян гроші за «позачергове» оформлення документів для виготовлення закордонних паспортів. Свої «послуги» вона оцінювала у дві тисячі гривень за паспорт. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів отримання неправомірної вигоди.
Оперативники спецслужби затримали зловмисницю у службовому кабінеті під час одержання чергової неправомірної вигоди у розмірі десять тисяч гривень за п`ять закордонних паспортів.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Операція з викриття зловмисниці проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...