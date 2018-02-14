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В Одессе задержали луганского любителя менять границы Украины

14.02.2018 14:32

Мужчина распространял в соцсети антиукраинские материалы.

В Одессе правоохранители разоблачили активного пользователя соцсетей, подозреваемого в распространении запрещенных публикаций с призывами для изменения границ Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Фото: pixabay.com

Прокуратура Одесской области совместно с Управлением СБУ в области сообщили о подозрении мужчине в совершении преступления против основ национальной безопасности государства (ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины).

Как выяснилось, 27-летний житель Луганска, проживающий в Одессе, под псевдонимом распространял в Facebook призывы совершать действия для изменения границ Украины.

В квартире подозреваемого правоохранители обнаружили наркотические вещества растительного происхождения и патроны. Изъятые вещи направлены на экспертизу.

По ходатайству прокуратуры области мужчина находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в области. // Сегодня

 

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