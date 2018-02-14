Собчак потребовала от Верховного суда отменить регистрацию Путина на выборах

Эту информацию «Медузе» подтвердила ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.

В своем заявлении Собчак, которая также баллотируется на высший государственный пост на выборах в марте 2018 года, указывает, что Владимир Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже неоднократно занимал эту должность.