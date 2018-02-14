Собчак потребовала от Верховного суда отменить регистрацию Путина на выборах

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Журналистка Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента.
Эту информацию «Медузе» подтвердила ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.
В своем заявлении Собчак, которая также баллотируется на высший государственный пост на выборах в марте 2018 года, указывает, что Владимир Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже неоднократно занимал эту должность.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...