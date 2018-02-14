В Киеве иностранец после общения с проститутками разрисовал кровавыми крестами подъезды и авто

Ночью 14 февраля в Соломенском районе Киева иностранец своей кровью нарисовал кресты на подъездах дома и автомобилях.

Как сообщает "Информатор", есть две версии произошедшего.

По словам одного из местных жителей, ночью в одной из квартир на третьем этаже дома по адресу ул. Василия Липковского, 11, произошел бытовой конфликт между двумя иностранцами. В ходе конфликта один из мужчин выбросил другого из окна. На место прибыли "скорая" и полиция, которые забрали пострадавшего.

По словам другого жителя, темнокожий мужчина, который арендовал квартиру, привел ночью домой девушек "легкого поведения". Мужчина остался недоволен отдыхом с девушками. Завязался конфликт, в ходе которого иностранец угрожал девушкам ножом, а одной из них разбил голову.

На место прибыл наряд полиции, который задержал правонарушителя.

Через некоторое время правоохранители отпустили иностранца. Вернувшись домой, он вскрыл себе вены и разрисовал кровью автомобили местных жителей и стены подъездов дома, в котором арендует жилье. Также иностранец залил кровью детскую площадку, после чего вернулся в квартиру.

Утром по вызову местных жителей прибыли правоохранители и автомобиль скорой помощи. Как выяснилось, иностранец нанес кровяные кресты на по меньшей мере десять автомобилей, а также "отметил" крестами все три подъезда дома.

По словам очевидцев, "выкуривать" злоумышленника из квартиры правоохранителям пришлось "с боем". Задерживали мужчину, который, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения, более пяти полицейских.

Квартира, в которой находился иностранец, была разгромлена и залита кровью. Владелец помещения находится в Херсоне, пока с ним не удалось связаться. // Сегодня