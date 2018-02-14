В России «следак» избил клиента караоке-клуба «за плохой музыкальный вкус»

Сотрудники управления СК РФ по Саратовской области разбираются в обстоятельствах конфликта, произошедшего в одном из караоке-клубов. Там произошла драка с участием их коллег. Одним из них оказался заместитель начальника районного отдела СК РФ Денис Власов. Он избил другого посетителя, не сойдясь с ним в музыкальных пристрастиях

На официальном сайте областного управления СК РФ произошедшему посвящен скупой и формальный комментарий.

"Руководством следственного управления СК РФ по Саратовской области инициирована служебная проверка, поводом к проведению которой послужил инцидент, произошедший 2 февраля 2018 года в одном из кафе города Вольска, с участием сотрудников территориального следственного отдела", - говорится в пресс-релизе.

Междутем видеозапись драки и некоторые подробности случившегося приводит телеграм-канал Mash. "Заместитель начальника районного отдела СК РФ Денис Власов отдыхал с женой и коллегами в местном караоке клубе. Все было хорошо, пока один из посетителей не попросил поставить свою песню", - говорится в сообщении.

Однако полюбившаяся клиенту мелодия не понравилась Денису Власову, который "вызвал посетителя на разговор". Вразумлять посетителя словами сыщики не стали. Вместо этого они решили воспитать в нем "хороший музыкальный вкус" посредством рукоприкладства.

Сотрудники СК РФ избили молодого человека на глазах у других посетителей, а потом ушли. Судя по опубликованной записи, в потасовке участвовали шестеро мужчин и две женщины.

После избиения пострадавший обратился в полицию, но через пару дней забрал заявление. В МВД в связи с этим лишь пожали плечами: дескать, "бес попутал, там и драки-то не было". Однако видеозапись, сделанная камерами наблюдения в кафе, свидетельствует об обратном.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства конфликтной ситуации, возникшей между представителями регионального ведомства и местными жителями, после чего действиям обеих сторон будет дана полная, объективная и принципиальная оценка как с точки зрения действующего законодательства, так и в части соблюдения норм этики и служебного поведения", - заверили в СК РФ. // NEWSru.com