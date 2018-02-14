Через медичну помилку жінку 9 років тримали у повній ізоляції, «лікуючи» від черевного тифу

Між тим, винних у цій історії не встановлено, й покарання за 9 років відібраного в пацієнтки життя ніхто не понесе.

Підсумок жахаючої історії, про яку стало відомо наприкінці грудня торік, розповів Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Олег Григор'єв.

Як повідомляло Закарпаття онлайн, у грудні 2017-го року під час візиту до Вільшанської психіатричної лікарні правозахисники "знайшли літню жінку, яка більше 9 років проживає в окремій палаті". Утримання жінки в палаті, де "окрім старого ліжка і пластикової бочки з написом "Брудна білизна", більше нічого немає" лікарі пояснювали тим, що в жінки "колись був черевний тиф, зараз вона є його носієм, а тому її треба ізолювати".

Нині ж стало відомо, що ніяких причин для ізоляції не було, і жінку утримували безпідставно, фактично позбавивши її 9 років життя. Як розповів Олег Григор'єв, "Надійшов лист до Секретаріату Уповноваженого з Вільшанської психіатричної лікарні щодо жінки, яку протягом 9 років, в повній ізоляції, лікували від черевного тифу. Діагноз: на основі даних бактеріологічного дослідження носія черевного тифу результат посівів від’ємний. 9 років людського життя вже не повернути. Медична помилка, що покалічила людині життя, залишається приватною історією до тих пір, поки вона не розказана. Якщо ж її розповіли, то ця історія стосується вже всіх, тільки тому, що це може статися з кожним. Висновок: винних немає. Всім дякую. Можна розходитися".

Так, поняття медичної (лікарської) помилки законодавчо не закріплено. Як правило лікарські помилки часто замінюють на поняття "халатність", "недбалість", "невігластво лікарів". На сьогодні подібні "лікарські помилки" поза законом. // zakarpattya.net.ua