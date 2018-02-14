Под Тулой майора-тюремщика избили в баре за попытку «залезть под юбку»

Скандальный случай с отдыхавший в питейном заведении офицером-силовиком произошел в Новомосковске Тульской области. Там в результате ссоры в баре пострадал начальник воспитательного отдела исправительной колонии N5, расположенной в городе Донском.

Известно, что в ночь на 1 февраля майор ФСИН пришел с друзьями в бар "Флагман", который находится на улице Куйбышева в Новомосковске.

Офицер был в форме, но это не помешало ему выпить большое количество алкоголя. Затем пьяный надзиратель отправился на танцпол, но партнерша не оказала ему должного внимания. Тогда майор переключился на других посетительниц, и даже попытался залезть под юбку одной из них, сообщают "Вести.ru".

Когда майор уже собирался уходить, в фойе с ним стали конфликтовать другие посетители. Демонстрация офицерской "корочки" не помогла. Сотрудника ФСИН вывели на улицу, сбросили с крыльца и жестоко избили, нанося удары ногами по лицу.

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Заявлений в полицию в связи с инцидентом не поступало, пишут "Тульские новости". Интернет-пользователь Нина Бубич, опубликовавшая шокирующую видеозапись с избиением майора ФСИН, полагает, что его начальство хочет замять скандал.

"Наверное, он на хорошем счету у руководителей, пардон, покровителей УФСИН, раз позволяет так себя вести. Полная безнаказанность. Все схвачено, за все заплачено. Интересно, хоть кто-нибудь за это ответит?" - задается вопросом автор ролика. // NEWSru.com