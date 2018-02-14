В Запорожье задержали торговку дипломами

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая добывала и продавала дипломы об образовании.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, стоимость одного диплома составляла около 10 тысяч гривен.

За подозреваемой женщиной устроили слежку и дважды зафиксировали получение ею денег за документы.

"Зафиксирован факт передачи гражданкой И. свидетельства об образовании, предоставленного за ранее полученную неправомерную выгоду. Сразу после передачи злоумышленницей документов об обучении, зафиксирован факт повторного получения неправомерной выгоды в сумме 10500 грн. уже от другого гражданина", – говорится в сообщении.

Задержанной сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды в особо крупном размере".

Откуда она брала документы и являются ли они оригинальными, выясняет следствие. // Сегодня