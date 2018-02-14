Закарпатці, що продала німцеві народжене нею немовля, присудили 8 років тюрми

Прокуратура Львівської області оскаржила рішення Личаківського районного суду Львова та у апеляційному порядку домоглась суворішого покарання для іноземця, що придбав дитину на Львівщині та намагався вивезти її за кордон, а також для породіллі та організатора незаконного бізнесу. Про це інформує прокуратура Львівської області.

Апеляційний суд Львівської області задовольнив скаргу прокуратури та призначив громадянину Німеччини, що купив немовля, а також породіллі, що продала дитину, по 8 років позбавлення волі, а організатору незаконного бізнесу – 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, 25-річна мешканка Закарпаття народила у Львові 22 серпня 2015 року дитину за чужим паспортом. За допомогою посередниці через інтернет вона погодилась продати немовля іноземцю. 26 серпня в одному із львівських районних відділів РАЦС на новонароджену дівчинку виготовили свідоцтво про народження, в якому громадянина Німеччини вказали батьком.

Однак його затримали на кордоні, з’ясувавши, що ні іноземець жодного разу не був в Україні, ні мати дитини не виїжджала за кордон, тому вони не могли бути батьками немовля. 1 вересня громадянину ФРН та двом громадянкам України повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).