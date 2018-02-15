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Cтудентку, расчленившую экс-полицейского после сексуальной игры, отправили в психушку

14.02.2018 16:17

Девушку подозревают в зверском убийстве своего возлюбленного. По предварительной версии, молодой человек, который ранее работал в полиции, умер во время садомазохистских сексуальных игр. После этого испуганная студентка расчленила труп прежнего стража порядка

13 февраля суд Орловской области удовлетворил ходатайство следователя о помещении в медицинский стационар для проведения комиссионной психолого-психиатрической судебной экспертизы 21-летней жительницы Орла. Девушку подозревают в зверском убийстве своего возлюбленного. По предварительной версии, молодой человек, который ранее работал в полиции, умер во время садомазохистских сексуальных игр. После этого испуганная студентка расчленила его труп.

Девушку подозревают в зверском убийстве своего возлюбленного. По предварительной версии, молодой человек, который ранее работал в полиции, умер во время садомазохистских сексуальных игр. После этого испуганная студентка расчленила труп прежнего стража порядкаПодозреваемая дает признательные показания. Она также пояснила, что "была знакома с потерпевшим несколько месяцев и состояла с ним в близких отношениях", сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Фигурантом уголовного дела стала студентка Анастасия Онегина. А ее жертвой оказался 24-летний Дмитрий Синкевич. Информация о шокирующем убийстве уже попала в британскую прессу.

Со слов Онегиной, она и ее ухажер с полицейским прошлым любили секс-игры в стиле БДСМ. После таких экстремальных занятий любовью студентка и обнаружила, что ее избранник мертв. Девушка испугалась, что ее обвинят в убийстве, а потому решила расчленить труп, руководствуясь принципом "нет тела - нет дела", пишет "Комсомольская правда в Украине".

Фрагменты трупа студентка оставила в квартире дома на улице Бурова в Орле. Она не успела избавиться от улик до прихода своей сестры. Увидев человеческие останки, шокированная родственница вызвала полицию.

11 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи считают, что Дмитрий скончался в результате механической асфиксии. Точное время смерти не установлено. Но известно, что в 07:50 11 февраля Синкевич был еще жив. В это время его зафиксировала камера наблюдения: Дмитрий выгуливал собаку своей подруги.

"Следствие располагает данными о психическом заболевании подозреваемой, в связи с которым она состоит на соответствующем учете", - подчеркнули в СК РФ.

Соседи Анастасии теперь говорят, что в ее квартире часто шумели и якобы еженедельно устраивали "оргии". Профили в соцсети "ВКонтакте" Онегиной и Синкевича свидетельствуют о том, что они увлекались оккультизмом и сатанизмом.

Как пишет The Daily Mail, Синкевич ранее был военнослужащим и полицейским. Об этом свидетельствует его снимок в униформе, сделанный в 2015 году. В последнее время Синкевич работал барменом. // NEWSru.com

 

 

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