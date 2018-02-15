У Києві затримали торгівця зброєю та боєприпасами

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали у столиці торгівця зброєю та боєприпасами.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що киянин замовляв зброю із-за кордону та скуповував її в Україні для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби продажу чотирьох пістолетів, великої кількості набоїв та двох гранат, одна з яких саморобна.

Перевіряється інформація щодо можливого використання вибухових пристроїв провокаторами під час масових заходів для дестабілізації ситуації в країні.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України