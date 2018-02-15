У Києві затримали торгівця зброєю та боєприпасами

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Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали у столиці торгівця зброєю та боєприпасами.
У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що киянин замовляв зброю із-за кордону та скуповував її в Україні для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби продажу чотирьох пістолетів, великої кількості набоїв та двох гранат, одна з яких саморобна.
Перевіряється інформація щодо можливого використання вибухових пристроїв провокаторами під час масових заходів для дестабілізації ситуації в країні.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...