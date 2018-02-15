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Американцы и ОАРовцы начали олимпийский хоккейный турнир с поражений

14.02.2018 17:03

В Пхенчхане состоялись первые поединки мужского хоккейного турнира Олимпийских игр. В группе В прошли два поединка и оба завершились неожиданными результатами.

Сборная Словении обыграла в стартовой игре сборную США, проигрывая после второго периода - 0:2. В третьей 20-минутке словенская сборная сумела забросить две шайбы, сравняв счет на предпоследней минуте основного времени усилиями Яна Мурсака.

Словения - США - 3:2 / REUTERS

А уже на первой минуте овертайма произошла сенсационная развязка - гол все того же Мурсака принес словенцам победу - 3:2.

В параллельном поединке сборная Олимпийских атлетов России встречалась с командой Словакии. Россияне также вели - 2:0 - по ходу первого периода, но еще в первой 20-минутке словаки отквитали две шайбы, а в третьем периоде, на 49-й минуте встречи Петер Чересняк установил счет 3:2, который словацкая сборная сумела сохранить до финальной сирены.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде продлится вплоть до последнего дня Игр, 25 февраля. // УНИАН

 

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