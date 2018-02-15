На Закарпатті затримали банду, яка відібрала в іноземця «мерс» і вимагала гроші за його повернення

В 2017 році слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, вчинене організованою групою.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

До поліції з заявою звернувся іноземець, громадянин європейської держави, та заявив про викрадення його «Mercedes Е320 CDR» на території Виноградівського району. Чоловік розповів, що біля села Сасово група осіб заблокувала проїзд «Volkswagen Passat», в якому він знаходився, двома автомобілями. Після цього заявника та трьох його приятелів витягли з машини, стали бити, потім відвезли на найближче кладовище і стали вимагати повідомити про місцезнаходження автомобіля марки «Mercedes Е320 CDR». Нападники отримали інформацію про автомобіль, який їх цікавив, і викрали його. Після цього злочинці стали вимагати у власника 4000 доларів США за повернення машини.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що до злочину причетний 37-річний житель села Великі Ком'яти Виноградівського району. Чоловік був засуджений до 15 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів та розбій, проте його раніше звільнили з місць позбавлення волі.

Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетні п’ятеро знайомих жителя Виноградівщини. Всі вони діяли у складі організованої злочинної групи. На даний момент трьом із них повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 ККУ, Ужгородський міськрайонний суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Щодо ще трьох вирішується питання про повідомлення про підозру та взяття під варту. Крім цього, вирішується питання про відкриття супровідних до справи кримінальних проваджень, таких як розбійний напад та викрадення людини. Слідств у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua