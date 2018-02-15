В центре Киева разоблачили бордель

В рамках досудебного расследования был задокументирован факт предоставления сексуальных услуг за 1200 гривен

В Киеве правоохранители разоблачили группу сутенеров, которые организовали притон в центре столицы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, четыре человека длительное время занимались сутенерством на территории Киева.

Во время обысков по месту жительства участников преступной группировки и функционирования борделя обнаружены и изъяты черновые записи, рекламные объявления, черная бухгалтерия, банковские карты и телефоны.

Кроме того, в рамках досудебного расследования был задокументирован факт предоставления сексуальных услуг за 1200 гривен.

Двое организаторов нелегального бизнеса, администратор-диспетчер и водитель-охранник задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 303 УК Украины (Вовлечение лица в занятие проституцией, сутенерство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Задержанным грозит наказание от четырех до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. // Сегодня