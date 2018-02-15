В Украине день рождения Ленина может стать Днем тюремщика

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Уже осуществляется подготовка проекта указа Президента Украины об определении 22 апреля Днем работников уголовно-исполнительной службы.
Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев, передает УНН.
"Инициатива, провозглашенная мной во время совещания у Министра юстиции Украины Павла Петренко относительно официального определения 22 апреля Днем работников уголовно-исполнительной службы, нашла свою поддержку. Проект Указа Президента Украины уже готовится, поэтому имею большие надежды, что нынешний праздник приобретет официального окраску", - отметил он.
Д.Чернишов напомнил, что в этом году будет отмечаться двадцатилетие Государственной уголовно-исполнительной службы.
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