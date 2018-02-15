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Претензии Венгрии к Украине — «манипуляция и обман»

14.02.2018 17:56

По словам министра образования Гриневич, все почувствовали на международной арене напряжение и манипулятивные заявления министра иностранных дел Венгрии

Кабинет Министров одобрил проект закона, который предусматривает продлить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" с 2020 на 2023 год.

Лилия Гриневич. Фото: studway.com.ua

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Речь идет о внесении изменений в пункт 3 раздела 12 "Заключительные и переходные положения" закона "Об образовании" – реализация языковой статьи для детей из национальных меньшинств. Сейчас все почувствовали на международной арене напряжение и манипулятивные заявления министра иностранных дел Венгрии. Мы как Украина после решения Венецианской комиссии сразу создали "дорожную карту" имплементации рекомендаций Венецианской комиссии, и мы двигаемся исключительно в соответствии с этими рекомендациями", – сказала министр образования Лилия Гриневич.

Она назвала "манипуляцией и шантажом" действия Венгрии, которая блокирует заседание Украина-НАТО, заставляя Украину приостановить действие закона.

"Такого нет в рекомендациях Венецианской комиссии. Кроме того, мы ведем консультации с венгерской общиной, уже были две больших встречи в Берегово, Ужгороде, и в Киеве, но вместе с тем, сегодня должны были продолжаться эти консультации, но лидеры венгерской общины нам сообщили, что они не приедут на эти консультации из-за представления депутатов Оппозиционного блока в Конституционный Суд", – сказала Гриневич.

Как сообщалось, Венгрия уже во второй раз заблокировала проведение заседания Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании.

Будапешт считает, что норма закона относительно государственного языка образования в Украине нарушает права венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отрицает.

7 февраля в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о согласовании ключевых вопросов с представителями Венгрии, в том числе и путей урегулирования языкового вопроса. В то же время в МИДе Венгрии отрицают это. // Сегодня

 

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