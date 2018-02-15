Поджигатели здания союза венгров в Ужгороде — праворадикалы из ЕС, воевавшие за «лугандон»

Правоохранители установили лиц, которые в ночь на 4 февраля пытались поджечь офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" (ОВКЗ) в Ужгороде.

Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, сообщается на официальном сайте политика.

"Преступники – иностранцы, это двое молодых парней из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ДНР" и "ДНР", они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", - сказал Москаль.

Однако он не стал называть имена задержанных.

По его словам, сотрудники СБУ идентифицировали этих людей через камеры видеонаблюдения.

"Установлено, что двое иностранцев приехали на Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска "Ужгород" на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде. В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса ОВКЗ. Сначала после 1-й ночи (при этом один из преступников снимал поджог на смартфон, очевидно, для отчета). Оставшись недовольными последствиями, после 4-й ночи они сделали еще одну попытку поджога. А утром выехали с Украины через тот же ПП "Ужгород". Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в межгосударственный розыск", - подчеркнул глава Закарпатской ОГА. // Апостроф