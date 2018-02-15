В России «слуга народа» украла кошелек у попавшей в больницу девочки

Против парламентария возбуждено уголовное дело, в ближайшее время его рассмотрит суд.

Депутат одного из сельсоветов в Курганской области обокрала девочку, пришедшую на прием к врачу в районную больницу.

Воспользовавшись тем, что сумка у подростка была открыта, народная избранница незаметно вытащила оттуда кошелек с 6 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

«Вину в совершении указанного преступления обвиняемая признала», — отметили в ведомстве, уточнив, что в отношении депутата было возбуждено дело о краже с причинением значительного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Расследование уже завершено, материалы направлены в суд. // Преступная Россия