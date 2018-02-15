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Полиция задержала преступника, устроившего стрельбу в школе на юге Флориды

15.02.2018 01:31

По словам местного шерифа, виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида) арестовали. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на WSVN 7 News, CNN, и Daily Mail.

Полиция задержала виновника стрельбы в средней школе на юге Флориды

Стрелком оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Студент, который утверждает, что знает Николаса, сказал, что он был “проблемным ребенком” и одержим оружием.

Издание Daily Mail сообщает о не менее семи погибших и более 50 раненых детей.

Полиция продолжает обыскивать помещение школы, поскольку место пока опасно, заявил журналистам шериф округа Бровард.

“Мы продолжаем работать на территории школы, там еще опасно”, — сказал шериф. Он пояснил, что полиция должна удостовериться, что в школе “никто не прячется”.

 

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