Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек

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Жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек.
Об этом сообщил шериф округа Броудер Скотт Исраэль на странице в Twitter.
"Я с грустью должен сообщить, что 17 человек погибли", – говорится в сообщении.
Стрелком оказался 19-летний Николас Круз – бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины. // Сегодня
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