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Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек

15.02.2018 03:02

 Жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек.

Об этом сообщил шериф округа Броудер Скотт Исраэль на странице в Twitter.

фото AFP

"Я с грустью должен сообщить, что 17 человек погибли", – говорится в сообщении.

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз – бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины. // Сегодня

 

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