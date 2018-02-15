Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек

Жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек.

Об этом сообщил шериф округа Броудер Скотт Исраэль на странице в Twitter.

"Я с грустью должен сообщить, что 17 человек погибли", – говорится в сообщении.

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз – бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины. // Сегодня