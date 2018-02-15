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На Ровенщине около 200 добытчиков янтаря напали на полицейских: есть пострадавшие и задержанные

15.02.2018 12:55

В Дубровицком районе Ровенской области на полицейских, которые охраняли места незаконной добычи янтаря, напали около 200 старателей. Пострадали 5 полицейских. Задержаны трое нападающих.

Об этом 15 февраля сообщили УНН в Отдел коммуникации полиции Ровенской области со ссылкой на заместителя начальника ГУНП в области Александра Панасюка.

В Ровенской области на полицейских напали около 200 добытчиков янтаря, есть пострадавшие

По его словам, "вчера, 14 февраля, в урочище Осов между старателями и работниками полиции произошла стычка, в результате которой пятеро правоохранителей получили телесные повреждения. На месте происшествия удалось задержать семерых активных участников беспорядков".

По информации правоохранителей, около 13.00 работники Дубровицкого отделения полиции и роты полиции особого назначения обеспечивали охрану работников лесных хозяйств, с помощью экскаватора закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконного промысла. В это время правоохранителей окружило около 200 человек, которые требовали покинуть территорию, позволить добывать янтарь и угрожали убийством, в случае невыполнения их требований.

Впоследствии между толпой и полицейскими произошла стычка, во время которой злоумышленники в грубой форме оказали сопротивление правоохранителям: наносили удары деревянными палками по работникам полиции, повредили автомобиль, срезали деревья, чем заблокировали выход из лесного массива, отмечается в сообщении.

Панасюк также сообщил, что в ходе схватки пятеро сотрудников полиции получили телесные повреждения.

"В полиции по данному факту начали досудебное расследование по ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа), ст. 343 (вмешательство в деятельность правоохранительного органа) и 345 (угроза или насилие в отношении юриста правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, - сообщил Александр Панасюк. - Трем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении массовых беспорядков и задержали, они находятся в изоляторе временного содержания".

За содеянное злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы, отмечают в отделе коммуникации полиции.

 

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