В ГПУ подтвердили смерть четверых морпехов в зоне АТО

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Гибель военных квалифицировали как "умышленное убийство"
В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли четверо морских пехотинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
"Военной прокуратурой сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявлен факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", – написал Лысенко. // 112.ua
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