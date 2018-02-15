В ГПУ подтвердили смерть четверых морпехов в зоне АТО

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли четверо морских пехотинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Военной прокуратурой сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявлен факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", – написал Лысенко. // 112.ua