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В ГПУ подтвердили смерть четверых морпехов в зоне АТО

15.02.2018 13:05

Гибель военных квалифицировали как "умышленное убийство"

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли четверо морских пехотинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Минобороны Украины

"Военной прокуратурой сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявлен факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", – написал Лысенко. // 112.ua

 

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