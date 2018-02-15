Столичный таможенник «брал» от 200 до 600 долларов за растаможку авто

В Киеве задержали инспектора столичной таможни, который требовал взятку за растаможку автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, взяточником оказался главный государственный инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Специализированный".

Чиновник систематически получал от физических лиц деньги в сумме от 200 до 600 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, поступающих из-за рубежа.

Таможенника задержали после получения очередной суммы неправомерной выгоды.

В помещении Киевской городской таможни и по месту жительства чиновника провели обыски.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ходатайство об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. // Сегодня