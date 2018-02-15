Столичный таможенник «брал» от 200 до 600 долларов за растаможку авто

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В Киеве задержали инспектора столичной таможни, который требовал взятку за растаможку автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, взяточником оказался главный государственный инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Специализированный".
Чиновник систематически получал от физических лиц деньги в сумме от 200 до 600 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, поступающих из-за рубежа.
Таможенника задержали после получения очередной суммы неправомерной выгоды.
В помещении Киевской городской таможни и по месту жительства чиновника провели обыски.
Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ходатайство об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. // Сегодня
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