Гаишник, убивший двух девушек в своей квартире, получил пожизненный срок

Белгородский областной суд вынес 13 февраля приговор бывшему стражу порядка Михаилу Саплинову, который признан виновным в двух убийствах молодых женщин. Одно из них совершено на сексуальной почве.

По решению суда Михаил Саплинов, работавший в ДПС ГИБДД, будет отбывать пожизненный срок лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Он также выплатит 4 миллиона рублей родственникам убитых девушек в счет возмещения морального вреда, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Как следует из материалов уголовного дела, жертвами бывшего гаишника стали жительницы Старого Оскола, 18-летняя Екатерина Кузьмина и 25-летняя Наталья Малахова. Подробности их исчезновения и последующих поисков приводит Fonar.tv.

Ночью 26 декабря 2014 года в Старом Осколе пропала беженка с Украины Екатерина Кузьмина. Со слов матери потерпевшей, вечером дочь сидела за компьютером, а потом, чтобы не будить родителей, вышла в коридор подъезда для телефонного разговора.

"В пятом часу утра я проснулась. Дочери не было ни в квартире, ни на улице, ни у подъезда, - рассказывала Алена Кузьмина. - Постель была не примята. Я ей позвонила. Сначала шли гудки. Потом кто-то снял трубку, а после телефон стал недоступен".

Спустя годы следователи выяснили, что к исчезновению гражданки Украины причастен их коллега Михаил Саплинов. Находясь в своей квартире, он задушил знакомую Екатерину Кузьмину. Труп девушки преступник выбросил в мусорный бак возле дома.

Позднее мать Екатерины опубликовала последнюю переписку дочери с Михаилом Саплиновым. Они познакомились, когда мужчина еще работал в ГИБДД и остановил машину, в которой ехала Кузьмина и ее друзья. Затем Саплинов нашел страничку девушки в интернете.

В ночь исчезновения Кузьминой Михаил распивал алкоголь с друзьями и предлагал девушке прийти к нему в гости. После пропажи Екатерины оперативники проверяли Михаила на причастность к преступлению, но потом отпустили. После неподтвержденных подозрений Саплинов уволился из ГИБДД. По словам его отца, сына вынудили это сделать.

Ночью 17 ноября 2016 года в гостях у Михаила Саплинова в доме N13 по улице Макаренко находилась официантка кафе "Перекресток" Наталья Малахова. Девушка распивала алкоголь в компании хозяина квартиры и его приятеля. Затем Михаил, по версии следователей, предложил ей вступить с ним в половую связь, но получил отказ. Тогда отвергнутый мужчина изнасиловал и задушил гостью. Тело потерпевшей он вывез в район села Федосеевка, где выбросил в мусорный контейнер для строительных отходов.

Трупы обеих девушек так и не нашли, хотя розыску были посвящены даже телевизионные выпуски новостей, а пропавших искали по всему Черноземью, в том числе в Воронежской области, пишет "Мое!Online". В том же ноябре 2016-го по подозрению в совершении группового изнасилования и убийства Натальи Малаховой были задержаны жители Старого Оскола: 25-летний Михаил Саплинов и его приятель Андрей Бобрышев, которого первоначально заподозрили в групповом изнасиловании по предварительному сговору и укрывательстве особо тяжкого преступления. Однако потом обвинение по эпизоду двухлетней давности переквалифицировали на халатность.

25 декабря 2016 года в Старом Осколе родители пропавших девушек провели митинг, приуроченный к годовщине исчезновения Екатерины Кузьминой. Они требовали проверить полицейских, которые занимались расследованием. В начале декабря родственники жертв также побывали в студии ток-шоу "Пусть говорят", очередной выпуск которого был посвящен поискам пропавших.

Уже после пропажи Екатерины Кузьминой ее мать создала в соцсети "ВКонтакте" группу, в которой публиковала свои мысли и координировала поиски дочери. После исчезновения второй девушки группа снова стала привлекать людей, а волонтерские бригады с новой силой начали искать тела пропавших. На той же интернет-площадке обсуждали и причастность к исчезновению девушек Михаила Саплинова. Мать Екатерины опубликовала обращение к нему, в котором требовала ответить, где находятся девушки.

В январе 2017 года следователи заявили, что обвиняемого в убийстве экс-полицейского проверят на вменяемость в институте имени Сербского.

В итоге Михаила Саплинова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух лиц"), ч. 1 ст. 131 ("Изнасилование"), ч. 1 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ.

В ходе следствия Михаил сознался в убийстве, но в суде отказался от показаний, сославшись на то, что его якобы избивали во время следствия и угрожали, "что семье плохо будет". На невиновности Саплинова настаивал и его адвокат Денис Хомяков. Последовательное исчезновение двух девушек, которые перед этим гостили у его подзащитного, Хомяков назвал "нелепым совпадением".

"Как бы это глупо ни звучало, но есть такие люди, которых иногда преследуют какие-то неприятности, и такие факты имеют место быть. Если бы он сказал: "я убил", мы бы соответственно вину признали и давали последовательные, четкие, правдивые показания. Но он, можно сказать, клянется, что этого не делал", - добавил адвокат.

Приговор экс-полицейскому был основан на вердикте присяжных, которые признали Саплинова виновным и не заслуживающим снисхождения. Гособвинение просило для него пожизненного заключения. По словам адвоката обвиняемого Юрия Шевякова, с позицией обвинения согласились и потерпевшие. // NEWSru.com