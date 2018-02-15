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Кровавое ДТП в Одесской области: 3 человека скончались, пострадал 3-летний ребенок

15.02.2018 13:45

Двух водителей и пассажира пришлось освобождать из искореженных транспортных средств, затем они умерли.

В Одесской области в результате ДТП в Овидиопольском районе поздно вечером 14 февраля 3 человека погибли и 2 госпитализированы с травмами.

Спасатели извлекли пострадавших, но их жизни спасти не удалось / Фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, информация о происшествии в поселке городского типа Авангард поступила в Службу спасения «101» в 22.36.

«Возле автозаправочной станции «ТАТ ОЙЛ» столкнулись автомобили Mazda и Chevrolet. Пассажиров последнего — мужчину и 3-летнего ребенка — «скорая» увезла в больницу. Еще трое — водители машин и пассажир - не смогли выбраться из искореженных транспортных средств», - сказали в пресс-службе.

Прибывшие на место ДТП спасатели при помощи гидроинструмента срезали двери и извлекли из авто пострадавших, после чего передали медикам.

«Во время следования в карете скорой медицинской помощи и в реанимационном отделении городской клинической больницы пострадавшие умерли», - добавили в пресс-службе.

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняют следователи полиции. // УНИАН

 

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