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В Одессе аферисты «кинули» желающих получить жилье с видом на море

15.02.2018 13:56

Строительную фирму подозревают в мошенничестве

Аферисты обманом получили от одесситов 7 миллионов гривен. Людям предлагали инвестировать деньги в строительство нового дома в прибрежной зоне города, однако никаких разрешительных документов на проведение работ у мошенников не было. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

Фото: pixabay.com

Правоохранители выяснили, что строительная фирма предлагала покупателям инвестировать деньги в строительство нового дома по адресу ул. Дача Ковалевского, 125/6.

"При этом никаких документов на земельный участок и разрешения на строительство указанной компании не выдавали", – рассказывают в облуправлении прокуратуры.

Кроме того, выяснилось, что на указанном участке находится государственный детский лагерь. Правоохранители говорят, что схему обмана аферисты реализовывали через специально созданный для этих целей кооператив в Приморском районе Одессы, в который с помощью рекламных кампаний призывали вступать граждан и вкладывать деньги в будущее строительство.

"Цена указывалась достаточно привлекательная, а расположение возле моря говорило само за себя, – рассказывают в прокуратуре. – Деньги инвесторов поступали на счета юридической фирмы и в дальнейшем обналичивались и присваивались мошенниками".

В общей сложности сумма нанесенного ущерба покупателям составляет 7 миллионов гривен. По данному факту троим представителям строительной фирмы сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Расследование продолжается. Граждан, которые также пострадали от действий этой фирмы, правоохранители просят обращаться в органы полиции. // Сегодня

 

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