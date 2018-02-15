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Житель Донетчины убил жену, застав ее в компании собутыльников

15.02.2018 14:07

Жителю Донецкой области судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Житель Донецкой области убил свою жену из-за ревности

В рамках расследования указанного уголовного производства установлено, что вечером 8 февраля 34-летний житель г. Белозерское Добропольского района, вернувшись с работы в состоянии алкогольного опьянения, не застал дома свою жену.

В поисках женщины он пришел в квартиру своего знакомого, где увидел любимую среди мужчин за рюмкой водки.

Между супругами возник конфликт, в ходе которого разъяренный мужчина несколько раз ударил жену по голове и туловищу.

От полученных тяжких телесных повреждений 34-летняя потерпевшая скончалась на месте, а подозреваемый с места преступления скрылся, однако на следующий день был задержан правоохранителями. // Я и закон

 

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