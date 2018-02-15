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Россия создает на оккупированной части Донбассе свой военный аванпост

15.02.2018 14:18

СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО требования к мужчинам проходить медицинское обследование для регистрации в базе данных вооруженных формирований.

Количество инцидентов с применением на Донбассе российскими вооруженными формированиями оружия для устрашения гражданских невооруженных наблюдателей СММ ОБСЕ постоянно растет в атмосфере безнаказанности, созданной РФ для своих боевиков на Донбассе. Об этом говорится сообщении Миссии Украины при ОБСЕ в Twitter.

Ситуация в зоне АТО остается напряженной.Фото: AFP

"Россия превращает ОРДЛО Украины в большой военный аванпост, отказывая при этом в основных правах и свободах человека и накладывая строгие ограничения на контакты с внешним миром, кроме РФ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские вооруженные формирования осуществляют силовой призыв на оккупированном Донбассе: "СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО требования к "мужчинам проходить медицинское обследование для регистрации в базе данных вооруженных формирований".

"Миссия Украины при ОБСЕ призывает Россию демонстрировать преданность Минским соглашениям не словами, а практическими действиями, включая постоянный мониторинг ОБСЕ и создание зоны безопасности на российской стороне украинско-российской государственной границы вдоль ОРДЛО", - говорится в заявлении. // Сегодня

 

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