В России подали еще один иск против «бесконечного» участия Путина в выборах

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс".

"Материал поступил в суд 14 февраля от административного истца Федорова Сергея Глебовича. Дата судебного заседания пока не назначена", - отметили в Верховном суде РФ.

Недавно с похожим требованием "признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Путина В.В. кандидатом в президенты Российской Федерации" в Верховный суд обратилась кандидат в президенты России Ксения Собчак. Судебное заседание по рассмотрению ее иска назначили на 16 февраля.

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сказал, что запрет на участие Путина в выборах президента на данный момент отсутствует.

"Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна (Собчак) только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет", - сказал Булаев. // Апостроф