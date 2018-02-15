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Житель Константиновки поймал подонка, изнасиловавшего его малолетнюю дочь

15.02.2018 14:40

Прокуратура г. Константиновки направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который изнасиловал 10-летнего ребенка. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует УНН.

В Константиновке мужчина поймал насильника своей несовершеннолетней дочери

5 декабря около 15:00, в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя г. Константиновки о том, что им только задержан мужчина, который изнасиловал его малолетнюю дочь.

"Досудебным расследованием установлено, что 10-летняя девочка возвращалась из школы домой и между 9 и 10 этажами своего дома ее задержал неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая ребенку убийством, злоумышленник вывел ее из подъезда и силой затащил в заброшенное здание, которое находилось неподалеку. Опасаясь разоблачения и продолжая запугивания, человек отобрал у ребенка мобильный телефон, ударил в лицо, заставил ее раздеться и удовлетворил свою половую страсть", - сообщили в прокуратуре.

В поисках дочери, которая не отвечала на звонки, отец пришел к указанной здания, где застал правонарушителя на месте совершения преступления.

"В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего) УК Украины, в отношении задержанного мужчины, ранее судимого за имущественные преступления, направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

 

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