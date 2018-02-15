В России школьник ранил ножом напавшего на него одноклассника-рэкетира

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту поножовщины, произошедшей в одном из учебных заведений. Там один из учеников пытался душить другого и получил в ответ удар ножом. Как оказалось, раненый подросток вымогал у одноклассника деньги.

Конфликт несовершеннолетних юношей произошел в СОШ N1 города Баймак, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ. 14 февраля около 11:30 в кабинете физики 15-летний ученик школы, состоящий на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних, напал на своего одноклассника.

"Применяя физическое насилие путем сдавливания шеи", школьник потребовал, чтобы товарищ отдал ему 100 рублей. Обороняясь, одноклассник ударил вымогателя ножом в область поясницы слева.

Действия школьника, вооружившегося ножом, следователи квалифицировали по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). В этом случае подростку, учитывая его возраст, не грозит уголовная ответственность.

А в отношении пострадавшего виновника конфликта возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство с применением насилия"). Ему грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка эффективности принятых мер со стороны органов профилактики. Следователями изъята документация, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и должностные лица", - отметили в управлении СК РФ. // NEWSru.com