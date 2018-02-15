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В России школьник ранил ножом напавшего на него одноклассника-рэкетира

15.02.2018 14:51

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту поножовщины, произошедшей в одном из учебных заведений. Там один из учеников пытался душить другого и получил в ответ удар ножом. Как оказалось, раненый подросток вымогал у одноклассника деньги.

Конфликт несовершеннолетних юношей произошел в СОШ N1 города Баймак, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ. 14 февраля около 11:30 в кабинете физики 15-летний ученик школы, состоящий на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних, напал на своего одноклассника.

Картинки по запросу школьник ранил ножом

"Применяя физическое насилие путем сдавливания шеи", школьник потребовал, чтобы товарищ отдал ему 100 рублей. Обороняясь, одноклассник ударил вымогателя ножом в область поясницы слева.

Действия школьника, вооружившегося ножом, следователи квалифицировали по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). В этом случае подростку, учитывая его возраст, не грозит уголовная ответственность.

А в отношении пострадавшего виновника конфликта возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство с применением насилия"). Ему грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка эффективности принятых мер со стороны органов профилактики. Следователями изъята документация, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и должностные лица", - отметили в управлении СК РФ. // NEWSru.com

 

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